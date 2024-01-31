В Калуге повредили липы на улице Кирова

В среду, 31 января, наш читатель прислал фото лип на улице Кирова.

В районе площади Победы на них заметны свежие повреждения.

Как рассказал калужанин, виноваты коммунальщики, которые убирали тротуары.

- Вот так у нас убираются, одно лечат, другое калечат, - отмечает читатель.

Напомним, липы на участке между улицей Ленина и площадью Победы посадили весной 2016 года.