В Калуге улица Достоевского зарастает мусором

Проблемы с уборкой отходов вновь возникли у дома №28 на улице Достоевского. В прошлом году там даже выставляли необычные плакаты.

По состоянию на утро 31 января контейнеры были переполнены, подъезд к ним завален снегом.

Ранее компания, отвечающая за вывоз мусора, поясняла, что рабочие не могут дотащить контейнеры до машины из-за снега, который должны убирать городские службы.