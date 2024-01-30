Реконструкция улицы Театральной в Калуге остановилась из-за отсутствия денег

Городская управа Калуги 30 января прокомментировала ситуацию с реконструкцией улицы Театральной. Этот проект активно обсуждался весь 2019 год, жителей старых домов собирались выселять, но потом чиновники как будто забыли про улицу.
- На этой улице в рамках ее реконструкции уже заменили водопроводные и газовые сети, провели модернизацию системы освещения, - говорится в заявлении чиновников. - Последним этапом реконструкции станет преображение дворов, там будем работать только при согласии всех жителей. Сейчас в планах есть проект благоустройства, в который включены строительство пешеходно-транспортной зоны, системы ливневой канализации, установка дополнительных элементов дизайна. К сожалению, на это требуются большие финансовые затраты, которые пока город не может себе позволить.
Работы обещают провести в последующие годы, если будет выделено финансирование.
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