Власти Калуги пообещали за 2-3 дня очистить тротуары

Такое оптимистичное заявление сделал 29 января на планерке в городской управе и.о. начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.

- Нам нужно 2-3 дня, чтобы очистить все тротуары в городе, - рассказал чиновник.

Заместитель городского головы Александр Серяков, который проводил планерку, сам видимо немного удивился таким планам. Он ответил Бугаенко, что калужане проверят состояние тротуаров.