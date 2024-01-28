В Калужской области автомобили свисают с аварийного моста

Недавно в официальной группе сельского поселения село Дворцы жители пожаловались на аварийное состояние моста в деревне Камельгино.

Мост через речку Сечну стал проблемой для водителей. Автомобили то и дело соскальзывают с моста, повисая на краю.

- Вчера вечером из-за нечищеного моста, который находится в аварийном состоянии, легковой автомобиль Нива повис над обрывом, на обломанных плитах, - сообщаеют об очередном происшествии жители Дзержинского района.

Как оказалось, люди с 2021 года просят местную администрацию принять меры по приведению моста в надлежащее состояние. Администрация в свою очередь провела частичный ремонт в 2022 году, но надолго это не помогло.

Недавно на очередное обращение жителей деревни был получен официальный ответ.

- Отремонтировать этот мостовой переезд планируется до 31.05.2024 года, - сообщают в администрации Дзержинского района. - В настоящее время начата подготовка сметного расчета на выполнение этих работ.