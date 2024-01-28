И снова о наболевшем: снежная каша в разных частях Калуги

В субботу калужане продолжили жаловаться в нашу редакцию на непроходимые дороги в городе.

Первая жалоба пришла из центра Калуги.

- Улица Дзержинского вдоль сквера Карпова, путь по пешеходной дорожке просто изматывает, - сообщает нам калужанин. - Смесь песка и снега, ноги вязнут, а снизу лед.

Жители Кошелева принимают эстафету и сообщают.

- Вдоль основной дороги микрорайона парковочные места не чищены, если надо в магазин, машину поставить негде, и кто вообще отвечает за расчистку парковочных мест вдоль всей дороги? - интересуются калужане.

Автомобили в Кошелеве если и забираются на парковку, то не факт, что потом могут выехать.

И снова весточка с центральных улиц Калуги.

- Улица Суворова, напротив ТЦ Семейный. Смотрю под ноги, как бы не упасть в этой снежной каше, а над головой вот что творится! - сообщает жительница Калуги. - Передвигаться по городу очень трудно. Поднимите, что ли, зарплату дворникам, а то ни одного!

На Суворова и дороги не чищены, и сосульки угрожающе свисают.

На улицах города надо быть внимательным на 100%.

Напомним, сегодня утром заседал штаб по уборке города.