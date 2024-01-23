Почему в Калуге одна УК лучше, чем три

Последние снегопады наглядно показали необходимость укрупнения управляющих компаний.

На еженедельном совещании городского головы Калуги в понедельник, 22 января, подробно обсуждалась проблема очистки от снега междупортовых проездов.

Кроме этого, управление городского хозяйства отчиталось о вывозе снежных навалов с дорог города, а Дмитрий Денисов открыл тайну – как удалось оперативно избавить Калугу от снега.

Градоначальник также объяснил причину строительства турникетов на стадионе в сквере имени Волкова.

У трех нянек проезд в снегу

Мощный снегопад, обрушившийся на Калугу, 18 января, выявил кроме всего прочего ещё одну проблему. Если дороги и общественные тротуары более-менее чистились, то участки межквартальных проездов, дороги, расположенные на границах ответственности нескольких управляющих компаний оставались в снежном плену.

В частности, вопрос об этом задала калужанка Елена. Она пожаловалась на занесенные снегом проезды по адресам Кирова, 23А и Суворова, 16.

- Кто должен чистить у нас эти проезды? – спросила Елена Лацканич. -У нас целых три УК, а снег как лежал, так и лежит.

Действительно, если за территорией следит одна управляющая компания, то она и отвечает за уборку своей территории, когда же УК несколько, возникают проблемы. К тому же, у крупной УК есть возможность иметь в штате тракториста, который быстро очистит все проезды.

- Федеральный законодатель рекомендует при плотной застройке территорий на смежных земельных участках, по возможности работать одной УК, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Речь об укрупнении управляющих компаний. Очень сложно разделить сейчас, кто за что отвечает.

Если на небольшой территории бок о бок работают три УК, то все они, конечно, будут кивать друг на друга. Сесть за стол и договорится не всегда получается. Кстати, пару лет назад подобная ситуация была на улице Хрустальной. Там рядом, работало целых пять управляющих компаний.

- Сегодня в Калуге 3903 многоквартирных жилых домов, размер платы за уборку придомовой территории составляет 3 рубля за квадратный метр, - пояснил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Официально за эти деньги необходимо выполнить огромный перечень работ. Понятно, что таких денег недостаточно бывает. Если у УК много жилых домов, то здесь сыграет эффект масштаба, когда можно регулировать своими ресурсами. Фонд большой, собранных ресурсов много и можно себе позволить средства малой механизации и прочего. Можно нанять и необходимое количество сотрудников.

Кстати, в Калуге мести улицы и расчищать дворы от снега ежедневно выходит 690 дворников. В УК работает около 70 тракторов. При нехватке дворников УК привлекают к уборке дворовых территорий от снега сотрудников других подразделений. Нередко лопаты приходится брать в руки и сантехникам, и электрикам.

– В этой связи хочу ещё раз предложить калужанам: если вы устали от несвоевременной уборки придомовой территории, у вас вызывают сомнения добропорядочность вашей УК, меняйте вашу управляющую компанию, - предложил калужанам Дмитрий Денисов.

Кто помог со снегом

Нынешняя зима в Калуге на удивление богата снегопадами. С одной стороны, это прекрасно: наконец-то пришла настоящая зимняя погода. С другой – подобные снегопады ложатся очень серьезной дополнительной нагрузкой на хозяйственные службы города. Просто сгрести снег на обочину уже недостаточно, его необходимо обязательно вывезти.

- Вывоз снега сегодня очень важен, - отметил городской голова Калуги. - При таком объеме расчистка не будет приносить результатов, потому что расчищать порой некуда, улично-дорожная сеть заужена. Некуда сдвигать, это проблема центральной части города.

– С начала зимы мы вывезли около 192 тысяч кубов снега, это 80 процентов всего объема вывоза за прошлую зиму, - пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - Активный вывоз снега позволил нам достойно встретить последний снегопад. Не было ни одной не проездной улицы. Общественный транспорт хоть и некоторыми сбоями, но работал.

Мощнейший снегопад прошел в Калуге 18 января. По оценкам синоптиков, выпало 50 процентов всей нормы января. Снегопад начался днем и его пик пришелся на вечер, когда особенно высокий трафик на дорогах.

- В это время на дорогах работало 82 единицы техники, нам удалось отремонтировать всю имеющуюся у нас техническую базу в преддверии этого мощного снегопада, - добавил Игорь Бугаенко. - Утром на дороги вышло 125 рабочих – это максимальное количество наших сотрудников, которое когда-либо выходило на уборку дорог.

Вывезти такой объем своими силами городские службы, конечно же смогли бы. Однако, это удалось, потому что на помощь своевременно пришла область.

- Благодаря правительству области, минтрансу, мы получили небольшую сумму из областного дорожного фонда, которая позволила нам привлечь стороннюю организацию для вывоза снега, - объяснил Дмитрий Денисов.

В эти снежные дни участились жалобы калужан и на неубранные контейнеры с мусором. Эта проблема остро встала в последние годы. Сейчас пусть и не идеально, но ее удается решить. Однако непогода вновь ее обострила.

– Сбои есть, мы это признаем, с КРЭО работаем, но погодные условия не всегда позволяют сделать все оперативно, - пояснил Михаил Бугаенко. - Однако, отмечу, сейчас это уже не носит системный характер. День-два и мусор вывозится. Горхозяйство за неделю очистило 93 площадки для сбора мусора. Продолжаем вывозить несакционированные свалки. За прошедшие семь дней ликвидировали 12 таких мусорных навалов.

Про спорт и забор

В социальных сетях калужане сетовали и ёрничали по поводу строительства заборов и турникетов на новеньком стадионе в сквере имени Волкова. Мол, власть решила загородиться от жителей, чтобы те не попортили свежее покрытие. Городской голова Калуги объяснил, зачем на стадионе турникеты.

- Турникеты и системы видеонаблюдения в сквере Волкова построены для включения стадиона в федеральный реестр спортивных объектов, отметил Дмитрий Денисов. - Чтобы мы имели возможность проводить у себя и зональные и общероссийские соревнования по футболу и легкой атлетике. Эти турникеты нужны не для того, чтобы отгородиться от калужан, а для того, чтобы стадион соответствовал критериям, которые предъявляются к подобным объектам.