На благоустройство набережной Яченского водохранилища в Калуге потратят еще 31 миллион рублей

В Калуге объявили конкурс по поиску подрядчика, который займется вторым этапом благоустройства набережной Яченского водохранилища.

На работы готовы потратить больше 31 миллиона рублей. Какая компания этим займется, станет известно в конце января.

Предполагается, что подрядчик начнет благоустройство в марте и закончит в июне.

Напомним, именно набережная победила в голосовании по выбору объекта для благоустройства в прошлом году.