Суд обязал закрыть доступ к опасным постройкам в Калуге

Заброшенные строения находятся на улице Подвойского, сообщили 18 января в прокуратуре.

- Доступ к ним не ограничен, территория не огорожена, что представляет опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних, - пояснили в ведомстве.

По решению суда собственник должен закрыть к ним доступ.