В Калуге по вечерам освещали пустой стадион в сквере Волкова

Наш читатель через бот обратной связи прислал жалобу на освещение в сквере Волкова в Калуге.

- Ежедневно в сквере Волкова вечером на большом футбольном поле горит свет, большие прожекторы подсветки поля, в зимний период там никто не играет... Всем без разницы, что сжигаем электричество?

В городской управе в ответ пояснили, что прожекторы работали не просто так.

- Освещение было включено, так как велись монтажные работы пропускной системы на стадион, - говорится в разъяснении чиновников.