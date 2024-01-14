В Обнинске плохо пахнуть будет ещё пару лет

На неприятный запах в наукограде в последнее время часто жалуются жители.

- Вонь аж глаза слезятся, - пожаловалась в социальной сети жительница Обнинска Лариса Мельникова. - Полгорода живет в бесконечной вони. Все хорошее меркнет, когда оказываешься в этом смраде. Сколько ждать решение проблемы?

В администрации Обнинска признают, что кое-где плохо пахнет.

- Запах присутствует не во всём городе, - уточнили в мэрии наукограда. - Русатом Инфраструктурные решения делают все возможное для минимизации запахов, в некоторых частях города проводится очистка отстойников от земли и грязи, ведется ряд других работ на очистных. Продолжается ремонт провалов на магистральном хозфекальном коллекторе. Системно может решить проблему только капремонт очистных и строительство нового четырёх километрового участка магистрального коллектора, которое должно завершиться в следующем году.