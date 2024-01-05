«Настоящий апокалипсис, даже армагеддон»: калужане рассказали о дороге на Малинниках

Ранее мы писали, что в Калуге затопило перекресток на улице Тарутинской. Из-за морозов дорога там превратилась в сплошные ледяные валуны.

Сегодня наш читатель прислал свежие фото с перекрестка, сообщив, что ситуация за это время только ухудшилась.

- Прошла неделя после публикации статьи о злосчастном месте, Тарутинская 279, - пишет нам мужчина. - Результаты - никаких. Теперь настоящий апокалипсис, даже армагеддон.

В Горуправе ответили:

- К сожалению, на этом месте происходит выход подземных вод, которые полностью не замерзают при отрицательных температурах. Расчистку от наледи и обработку противогололедными материалами мы проводили в начале недели. Повторно прочистить участок запланировано в течение недели, если погода не внесёт очередных коррективов.