В Калужской области капитальный ремонт-2024 начали в 2023-м году

В среду, 3 января, региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин сообщил, что часть домов, запланированных к ремонту в 2024 году, привели в порядок в 2023 году.

В частности, министр отчитался о завершении ремонта 25 многоэтажных домов, из которых только два дома расположены в районах, а 23 – в Калуге.

По словам Вячеслава Лежнева, до начала 2024 года также досрочно приведено в порядок пять фасадов и 22 крыши.

В нынешнем, 2024 году, фонд капремонта Калужской области планирует провести капитальный ремонт 186 многоэтажных домов на территории региона.

Также по плану в этом году заменят 46 лифтов в 15 жилых домах. Адреса этих домов министр не назвал.