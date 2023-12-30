В Калуге затопило перекресток на улице Тарутинская

На повороте по адресу Тарутинская, 279 в Калуге льёт вода и днем, и ночью, сообщил нам наш читатель в субботу, 30 декабря.

В результате, после ночных заморозков дорога превращается в сплошные ледяные валуны. И такая ситуация, по словам нашего читателя длится годами.

- Ездить можно только на тракторах или грузовиках полноприводных, пишет калужанин. - Ни заехать - ни выехать. Льёт несколько лет, размывает обочину. Нет системы водоотведения, нет возможности перекрыть этот круглогодичный ручей.

Житель Калуги задается вопросом, почему такое происходит годами?

- Пишешь, звонишь, говоришь, показываешь, - либо всем ответственным всё равно, либо крайних нет и этот участок дороги ничей - бесхозный, либо это великая проблема и задача со сложными решениями, - рассуждает наш читатель.

Справедливости ради стоит отметить, что по словам калужанина, этот перекресток иногда чистят, но льющая круглосуточно вода смывает все труды коммунальщиков.