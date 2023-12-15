В Калуге собираются снести ворота на улице Воронина

В пятницу, 15 декабря, городская управа Калуги объявила о поиске собственников двух металлических ворот, установленных у дома №9 на улице Воронина.

Они частично стоят на муниципальной земле. Сейчас от собственника требуют предоставить документы на конструкции.

Если их не будет, ворота могут снести.