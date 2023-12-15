В Калужской области благоустроят 60 территорий

За 2024 год в Калужской области планируется благоустроить 60 территорий. Это те объекты, которые жители региона весной выбрали в рамках онлайн-голосования.

- Вся подготовительная работа уже проведена, - заявил 14 декабря министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.

В нынешнем году приведены в порядок 67 территорий. Калужская область вошла в число 15 регионов, завершивших благоустройство к 1 декабря.