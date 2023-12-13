В Людиново начали готовиться к летнему купальному сезону

В городе Людиново Калужской области начали готовиться к летнему купальному сезону 2024 года.

Работы ведут водолазы. На пляже должны демонтировать старый пирс.

- На его месте появится новый «лягушатник», где дети, не умеющие плавать, смогут купаться под присмотром родителей на безопасной глубине, - рассказал 12 декабря глава местной администрации Стефан Перевалов.