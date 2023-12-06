В центре Калуги тротуар завалили снегом

В центре Калуги тротуары почистили от снега, но белым пятном остается участок вдоль магазина на перекрестке улиц Кирова и Ленина

- Такое чувство, что эти 20 метров никому не принадлежат, - написала наша читательница, приславшая фото.

Как рассказала калужанка, пешеходов в этом месте ждет еще один сюрприз – по толстым слоем снега намерз скользкий лед.

- Матерятся все, кто там идет, - говорит наша читательница.

В городской управе ранее рассказывали, что за уборку территории у магазинов отвечают владельцы бизнеса.