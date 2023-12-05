Калужская область заняла первое место в ЦФО в акции «Вода России»

По итогам 2023 года Калужская область заняла первое место в ЦФО и шестое место в стране в акции «Вода России».

Наш регион последние три года входит в ТОП-10 самых экологически активных.

В нынешнем году акции в Калужской области собрали 80 400 участников, сообщили 5 декабря в министерстве природных ресурсов и экологии.

Удалось очистить 554,28 километра берегов и вывезти 1222 кубометра мусора.