В нынешнем году в Калужской области отремонтировали пять детских школ искусств по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Из областного бюджета на это направили 63,8 миллиона рублей. Из них 43,3 миллиона поступили из федерального бюджета, рассказала 5 декабря министр финансов региона Валентина Авдеева.

Работы проведены в Бабынинском, Барятинском, Куйбышевском и Людиновском районах.