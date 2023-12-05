В Калуге обновят освещение на площади Победы

В 2024 году в Калуге появится новое освещение на площади Победы. Об этом 4 декабря сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

С просьбой провести работы обратилась местная жительница.

- Заменят более 150 светильников, кабельные линии, - пояснил Шапша. - Место для Калуги знаковое. Надо все сделать качественно и современно.