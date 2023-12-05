В Калуге снесут аварийный дом на улице Глаголева

Появилась новая информация о судьбе расселенного дома №40 на улице Глаголева в Калуге. Ранее наши читатели жаловались, что здание представляет опасность для детей, которые могут туда забраться.

Дом обещают снести в 2024 году.

- Горуправа совместно с КТЗ уже прорабатывает вопрос благоустройства территории и организации парковки на этом месте, - рассказал 4 декабря на личном приеме жителей губернатор Калужской области Владислав Шапша.