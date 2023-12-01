В Калуге назвали полным провалом уборку остановок и переходов

Жителей Правобережья Калуге не устраивает качество уборки остановок и переходов от снега.

- Прошло сегодня отдельное совещание по уборке снега. В том числе по Правому берегу, - рассказали в официальном сообществе района. - Хорошо, что нормально работают по дорогам, но по остановкам и пешеходным переходам - полный провал. Сказывается нехватка ручной рабочей силы.

В пятницу коммунальщики пообещали выделить дополнительные силы для Правого берега.