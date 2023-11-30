Стало известно, кто возглавит управление городского хозяйства Калуги

Как мы уже рассказывали, начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Шпиренко 30 ноября назначен министром транспорта Калужской области.

Городской голова Дмитрий Денисов рассказал, кто теперь будет отвечать за уборку и благоустройство областной столицы.

- Исполняющим обязанности начальника УГХ назначил Игоря Бугаенко, - заявил Денисов.

Ранее Бугаенко был заместителем Шпиренко.