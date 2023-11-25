В Калужской области открылась «Лучезарная базарная»

В пятницу, 24 ноября, в Сухиничах открыли новое общественное пространство «Лучезарная базарная», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Этот объект в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса создания лучших проектов городской среды. На благоустройство Сухиничи получили грант в 80 миллионов рублей.

- Национальный проект «Жилье и городская среда» несомненно повышает комфортность жизни в наших городах, а также подчеркивает их историческую самобытность, что делает маленькие населенные пункты области более привлекательными для туристов, - прокомментировали в министерстве.