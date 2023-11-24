В Калужской области установили освещение на 36 километрах дорог

В 12 районах Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» появилось освещение на 36 километрах дорог. Работы проведены на 20 участках, рассказали в пресс-службе правительства региона 23 ноября.

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