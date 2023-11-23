В Калужской области мост через Оку убрали из-за морозов

Из-за морозов и образования льда на реке в поселке Дугна Ферзиковского района закрыта переправа через Оку. Об этом 23 ноября сообщили в местной администрации.

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