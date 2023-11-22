В Малоярославце с опережением графика чистят Лужу

Подрядчик, занимающийся очисткой реки Лужи в Малоярославце, опережает график. Работы завершатся в следующем году, сообщили 22 ноября в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Работы ведутся на пятикилометровом участке. Подрядчику помогла теплая погода в первой половине осени.

- Буквально несколько сотен метров осталось до финала, - заявили в Минприроды. - Весной, после таяния снегов, работы продолжатся.

Проектом предусмотрены также рекультивация и зарыбление.