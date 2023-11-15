В Калуге снесут семиэтажный дом в микрорайоне Байконур

В Калуге до конца года планируется снести недостроенный семиэтажный дом в микрорайоне Байконур. Об этом 14 ноября заявил городской голова Дмитрий Денисов.

- Работы по сносу здания начнутся уже на этой неделе, а закончатся до Нового года, включая вывоз строительного мусора! – пообещал чиновник.

Отметим, что это уже второе подобное заявление властей Калуги. Летом 2019 года возглавлявший тогда горуправу Дмитрий Разумовский говорил, что здание снесут в 2020 году, в бюджете на это закладывали семь миллионов рублей. Какой будет стоимость сейчас, Денисов не уточнил.