В Калуге за год срезали 1753 дерева

С начала года на улицах и во дворах Калуги срезали 1753 дерева. Такую статистику опубликовало 14 ноября управление городского хозяйства.

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