В Калужской области до конца года завершится рекультивация двух полигонов

Рекультивацию полигонов ТБО в Жиздре и Юхнове планируется завершить в декабре. Об этом 13 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

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