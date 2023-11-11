В Калуге обрушились опоры на склоне у музея космонавтики

В Калуге по поручению прокурора области Константина Жилякова организовали проверку из-за обрушения опорных конструкций на склоне музея космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства в субботу, 11 ноября.



В марте склон уже полз в сторону Яченского водохранилища. Причины движения грунта не установили. Расследование продолжается.



В январе после оттепели около музея произошел масштабный оползень.

Софья Фирсова Опубликовано: 11.11.2023 14:40 461