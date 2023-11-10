В деревнях на окраине Калуги появится уличное освещение

В Калуге продолжаются работы по обустройству уличного освещения. Подробности в пятницу, 10 ноября, сообщили в управлении городского хозяйства.

Ведутся работы на улице Верховой и в переулке Верховом. Освещение появилось на улице Млечная в деревне Марьино и на въезде в деревню Жерело.

Сейчас также обустраивается освещение в деревне Лихун. После этого рабочие возьмутся за Григоровку и Андреевское.