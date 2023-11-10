В Калуге построят тротуар на улице Волкова

В Калуге в 2024 году построят тротуар на улице Волкова.

Работы пройдут на участке от набережной до дома Циолковского, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Скорость проезжающих машин снизилась, но для людей ходить по обочине все же небезопасно, - заявил он.

Напомним, на улице Волкова в 2024 году введут одностороннее движение.