В Калуге установили ограждение вокруг стелы «Город воинской доблести»

В Калуге на перекрестке улиц Пушкина и Баумана завершились работы по установке ограждения вокруг стелы «Город воинской доблести».

Там появились гранитные столбики с цепочками между ними.

Установка ограды обошлась бюджету в полмиллиона рублей. За сама стелу летом отдали два миллиона.

Новый вид стелы.