На Гагаринском мосту в Калуге установят ограждение из композитных материалов

В Калуге продолжается демонтаж старого ограждения на Гагаринском мосту через Оку. Новое выполнят из композитных материалов, сообщили 9 ноября в управлении городского хозяйства.

- Новые ограждения будут выполнены из композитных материалов, отличающихся устойчивостью к коррозии, быстротой монтажа и большим сроком эксплуатации, - заявили в горхозяйстве. - Протяженность меняемых ограждений составляет 1356 п.м.

Пока для пешеходов путь через мост закрыт.