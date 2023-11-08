- Лестница уже готова, остались последние штрихи. Думаем сделать на перилах ковку в виде герба Тарусы, - прокомментировал чиновник.

В Тарусе построили новую лестницу к Оке от памятника Цветаевой.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!