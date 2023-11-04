Финальная акция по уборке берегов рек прошла в Калужской области

В пятницу, 3 ноября, в Дзержинском районе волонтеры убирали мусор на берегу Угры в селе Дворцы. Это финальная в нынешнем году акция «Вода России».

За год в ней поучаствовали 80 тысяч калужан.

- Мы очистили 500 километров береговых полос. Горжусь! – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.

Самые масштабные уборки прошли в Калуге и Малоярославце на берегах Яченского водохранилища и реки Лужа.