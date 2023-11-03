В Калуге склон у музея космонавтики начнут укреплять за 13 миллионов рублей

В пятницу, 3 ноября, министерство конкурентной политики области разместило на сайте Госзакупок документацию о поиске подрядчика для укрепления склона у музея космонавтики, который ополз весной.

Работы планируется выполнять на участке от улицы Парижской Коммуны до Яченского переулка. На первый этап выделено более 13 миллионов рублей. В ходе торгов эта сумма может уменьшиться.

Для удержания склона планируется использовать 63 винтовые сваи, каждая из которых будет до 6 метров длиной.

Итоги торгов подведут на следующей неделе. А выполнить работы должны до 31 июля 2024 года.

Склон должны укрепить на участке от улицы Парижской Коммуны до Яченского переулка.