В Калужской области на сэкономленные деньги благоустроили восемь территорий

За счет экономии на торгах в нынешнем году в Калужской области удалось дополнительно благоустроить восемь территорий, сообщил в пятницу, 3 ноября, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Новые тротуары и пешеходные зоны появились в Кирове, Юхнове, Воротынске и Сосенском, благоустраиваемая территория в Козельске получила освещение и видеонаблюдение, а парковая зона в Ферзиково – сцену, - пояснил министр.

Все работы выполнены за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».