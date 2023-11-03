В Калуге появится Туманная территория на Правом берегу

Такое название предложено для участков в районе СНТ «Локомотив» и СНТ «КЭМЗ» на Правом берегу Оки.

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