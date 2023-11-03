В Сухиничах завершается создание «Лучезарной базарной»

В Сухиничах практически завершились работы по обустройству общественного пространства «Лучезарная базарная». Фото 2 ноября опубликовал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Техническая готовность составляет 98%, - заявил министр.

Этот проект в прошлом году выиграл Всероссийский конкурс создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях. На работы были выделен грант в 80 миллионов рублей.