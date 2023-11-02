В Калужской области стартовал флешмоб по уборке берегов рек

В рамках акции «Вода России» в Калужской области проходит пятидневный флешмоб по уборке берегов водоемов.

Экомарафон пройдёт в большинстве муниципальных районов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наиболее масштабные запланированы в Малоярославце на берегу реки Лужа и на Угре у Поклонного креста.

Планируется, что флешмоб завершится 3 ноября на берегах Оки в районе Тарусы.