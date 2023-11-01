В Калуге на Гагаринском мосту меняют ограждение

В среду, 1 ноября, читатель в наш чат-бот обратной связи прислал фото с Гагаринского моста, сообщив, что там начали снимать ограждение.

- Снимают перила по правой стороне моста, если ехать из города, внешнего ограждения теперь нет, одна ленточка протянута, - уточняет мужчина.

Пешеходам, решившим дойти на Правый берег пешком через мост, стоит быть очень внимательными, за один день новое ограждение рабочие не поставят.

Напомним, в марте этого года мы писали, что на мосту в сторону левого берега обнаружились два поврежденных пролета ограждения.

Тогда директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна Арен сообщала, что до конца текущего года на мосту собираются полностью заменить ограждение.

Часть металлического ограждения уже демонтирована. В темноте пешеходам стоит бють осторожными.