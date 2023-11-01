В Калуге на Гагаринском мосту меняют ограждение

В среду, 1 ноября, читатель в наш чат-бот обратной связи прислал фото с Гагаринского моста, сообщив, что там начали снимать ограждение.
- Снимают перила по правой стороне моста, если ехать из города, внешнего ограждения теперь нет, одна ленточка протянута, - уточняет мужчина.
Пешеходам, решившим дойти на Правый берег пешком через мост, стоит быть очень внимательными, за один день новое ограждение рабочие не поставят.
Напомним, в марте этого года мы писали, что на мосту в сторону левого берега обнаружились два поврежденных пролета ограждения.
Тогда директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна Арен сообщала, что до конца текущего года на мосту собираются полностью заменить ограждение.
Часть металлического ограждения уже демонтирована. В темноте пешеходам стоит бють осторожными.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.