Денисов: «Новый мост увидим уже до конца нынешнего года»

На прошедшем во вторник, 31 октября, совещании городской голова обсудил ход строительства Синих мостов.

Кроме этого, на общегородской планерке «Калугаоблводоканал» подробно рассказал о причинах и ходе устранения аварии на коллекторе близ Яченского водохранилища.

Представители горуправы ответили также, почему Калуга полностью не переходит на использование реагента для обработки дорог в зимнее время.

Прозвучала информация о количестве и местах размещения ёлочных базаров в Калуге. Как-никак, скоро Новый год.

Синие мосты: отсчёт пошёл

Первые сваи под первую опору нового мостового перехода уже пробурены. Как пояснил главный инженер УКСа Антон Дёмин, в дальнейшем подрядчик выйдет на скорость бурения двух свай в день. Всего необходимо для первой опоры пробурить 16 свай.

- Ориентировочно за 8 – 10 дней закончим бурение свай для первой опоры, заверил главный инженер УКСа Антон ДЁМИН. - Сейчас подрядчик обустраивает временные опоры, которые будут держать мост во время его монтажа. Завершаются работы по устройству ливневой канализации. В ноябре мы планируем провести переврезку действующих газопроводов. Все работы для этого проведены, документы отправлены в надзорные органы.

В своё время, во время одного из производственных совещаний по Синим мостам, подрядчик обмолвился о том, что готов провести работы за четыре месяца. Сегодня калужане высказывают сомнения по поводу столь громкого заявления. На совещании во вторник Дмитрий Денисов подробно объяснил и о сроках работ, и о причинах небольшой задержки.

- В реконструкции транспортной развязки Синие мосты задействовано 14 организаций, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Такое количество подрядчиков и субподрядчиков необходимо из-за большого количества на этой территории различных коммуникаций, которые нужно реконструировать или менять.

В ходе реконструкции возникло много имущественно-хозяйственных вопросов, согласований с РЖД по поводу переноса их сетей и множество других подводных камней. Все это немного затянуло работы. Обещание подрядчика сделать реконструкцию за 4 месяца остается в силе. Напомню, речь идет о возведении самого путепровода, самого моста - именно об этом говорил подрядчик, называя срок в 4 месяца.

Отсчёт времени пошел, подрядчик снес старый путепровод и приступил к возведению нового. Сам мост смонтирован, он готов. Сейчас, после того как будут возведены опоры, подрядчик приступит к надвижке мостового перехода. Планируется это сделать в этом году.

Таким образом, сам мост мы увидим уже до нового года, а вот подъезды к нему планируем сделать уже в следующем году.

Кстати, изначально в муниципальном контракте на реконструкцию мостового перехода Синие мосты срок сдачи объекта обозначен 2024-м годом.

Городской голова обратил внимание на большое количество вопросов от калужан, касающихся качества существующих путей объезда. В частности, речь идет по большому счету о двух улицах: Вагонной и Луговой.

- В понедельник в пробках встали люди и нас в комментариях в соцсетях обзывали нехорошими словами, - заметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Что касается восстановления дороги, то, по словам заместителя начальника управления городского хозяйства Калуги Игоря БУГАЕНКО, подрядчик определен, техника на объекте. На этой неделе службы проводят работы по обустройству дорожного полотна.

Дмитрий Денисов подчеркнул, что такие работы на горячих участках необходимо оперативнее начинать и заканчивать.

Реагент разорит город

Каждую осень и зиму калужане задают городским властям один и тот же вопрос: почему на автодороги высыпают такое количество песка? Современные реагенты справляются с наледью на автодорогах гораздо эффективнее. Москва, к примеру, полностью перешла на реагент. Как выяснилось, не все так просто.

- Ориентировочно город тратит на заготовку песко-соляной смеси 79 млн. рублей, а на реагент «Бионорд» около 72 млн. рублей, - пояснил Игорь Бугаенко. - Таким образом, общая цифра составляет около 151 млн. рублей на каждый сезон.

Если Калуга перейдёт исключительно на реагент, то это обойдётся городу в 3,5 раза дороже.

- Мы производили расчеты и у нас сумма вылетала за полмиллиарда рублей только на закупку реагента, - добавил Игорь Бугаенко. - Кроме этого, дополнительные расходы будут и на покупку дополнительной техники, переоборудования имеющейся для работы с реагентом. Поэтому сегодня самый оптимальный вариант – это комбинация двух вариантов обработки дорог: ПСС и реагентом.

В Калуге Реагентом в первую очередь обрабатываются дороги первой категории, там, где работает ливневая канализация. А ПСС используют на дорогах второй и третьей категории и каждую весну эти дороги активно убирают от скопившегося за зиму песка.

Коллектор устал

Без сомнения, всю прошедшую неделю калужане пристально следили за развитием ситуации после аварии на канализационном коллекторе в переулке Яченский. Мощный поток нечистот всю неделю стекал в Яченское водохранилище.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, являющееся учредителем ГП «Калугаоблводоканал» информировало жителей о ходе восстановительных работ. Тем не менее, на совещании во вторник у городского головы этой теме посвятили отдельный разговор.

Сразу стоит отметить, что претензии калужан в адрес городского головы и городской управы по поводу этой аварии, мягко говоря, не по адресу. Муниципальные власти не являются «начальниками» над «Калугаоблводоканалом». И, тем не менее, представитель организации подробно рассказал о том, что произошло на склоне Яченского водохранилища.

- Произошла авария на магистральном канализационном коллекторе диаметром 500 мм, - рассказал представитель «Калугаоблводоканала» Анатолий КАЗАКОВ. - Специалисты выполнили переподключение стоков. Сейчас вытекание стоков на переулке Яченском не наблюдается. Параллельно мы приступили к работам по замене коллектора. Планируем заменить порядка 200 метров. Предварительные сроки окончания работ – до конца недели. Дальше по ходу работ будет более подробная информация.

Залегание коллектора составляет около 6 метров. Работы осложняются тем, что на этом коллекторе стоит гараж. Теперь необходимо в ходе работ, это строение обогнуть новым коллектором. Далее труба спускается по склону вниз. Условия для работы тяжелые.

- Однако, опыт у нас есть, люди есть, техника есть, материалом мы полностью обеспечены, - заверил Анатолий Казаков.

Кстати, калужский областной водоканал в 2020 году менял участок этого канализационного коллектора. Он проходит вдоль набережной Яченского водохранилища и сквера Волкова. Это тот же самый коллектор. Судя по всему, он уже давно пережил все возможные и невозможные сроки эксплуатации.

- Тот коллектор, который мы меняли в 2020 году, он 1964 года постройки, - подтвердил Анатолий Казаков. - Предположительно эти коллекторы строились в один год. Коллектор изношен очень сильно. Практически из-за коррозии там трубы уже нет.

- Очень неприятная ситуация, - резюмировал Дмитрий Денисов. - Проблема перекладки коммунальных сетей существует не только в нашем городе. Это беда очень многих городов России. Замена коллекторов происходит в Калуге. Этим летом водоканал заменил сети на улицах Огарева и Чижевского, других улицах.

Что касается ущерба, нанесенного окружающей среде, в этом будут разбираться специалисты и потом вместе решим и эту проблему.

Про ёлочные базары

В Калуге объявлены аукционы на право торговли на елочных базарах города.

- Мы планируем отрыть 39 ёлочных базаров в Калуге с 20 декабря, - сообщила заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Екатерина КРИЦКАЯ. - Новогодние ёлки можно будет купить как в центре города, так и в отдаленных районах. Мы определили площадки. Они будут расположены на улице Кирова возле памятника Сергею Мироновичу, в сквере 50-летия ВЛКСМ на улице Ленина. Также базары расположатся в поселке Куровском, Росва, Резвань. Купить ёлку можно будет на площадках в деревне Мстихино и в переулке Ольговский.

Кроме этого, пушистые новогодние красавицы можно будет купить и на муниципальных ярмарках. Они расположены на улицах Московская, Маршала Жукова, Моторная, Гурьянова, Льва Толстого и в переулке Малинники.