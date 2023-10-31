В Калуге на улице Вагонной идет ямочный ремонт

Во вторник, 31 октября, на улице Вагонной в Калуге проводят ямочный ремонт.

Как говорят местные жители, дорожники трудятся на этой улице уже второй день, днем ранее ямы фрезеровали.

Судя по темпам, можно надеяться на завершение работ до конца дня.

Напомним, улицы Вагонная и Луговая сейчас используются водителями для объезда перекрытых Синих Мостов.

К ремонту подготовили и часть ям на улице Луговой. Она пересекается с Вагонной.

Ямочный ремонт на Малинниках. Улица Вагонная.