В Калужской области в лесу незаконно поставили шлагбаум и контейнер для мусора

В Дзержинском районе перед въездом в один из СНТ незаконно установили шлагбаум и контейнер для мусора, сообщили 30 октября в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Объекты появились на земле лесного фонда.

- Сейчас сотрудники лесной охраны готовят для виновника предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и претензионное письмо, - прокомментировали в Минприроды.