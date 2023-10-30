В Калуге соберут мусор на берегу Оки

Во вторник, 31 октября, в Калуге пройдет экологическая акция на берегу Оки.

Волонтеры будут собирать мусор у понтонного моста на Воробьевской переправе.

Всех желающих ждут к 14:30, сообщили в городской управе. Инвентарь выдадут на месте.