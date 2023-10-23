В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 41 941 нарушение

За неделю, с 13 по 19 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 41 941 нарушение правил дорожного движения - ровно столько же, сколько и за предыдущую неделю. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 28 612 раз.

9131 водитель нарушил правила проезда перекрестков.

1574 человека не пристегнулись ремнем безопасности.

785 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

510 калужан не пропустили пешеходов.

497 водителей выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

249 попали под камеру во время движения по обочине.