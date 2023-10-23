В Калужской области откроется природно-культурный парк «Текижа»

Во вторник, 24 октября, в Боровске состоится открытие природно-культурного парка «Текижа». Церемония начнется в 13:30, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Приглашаем жителей Боровска и гостей города на открытие! – говорится в комментарии министра.

Работы в Боровске проводились благодаря победе города в конкурсе, который проводился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».